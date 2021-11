Bari, box di edilizia residenziale pubblica a Mungivacca. M5S: “Procedere con la chiusura del cantiere per non vanificare gli interventi di messa in sicurezza dei locali”

“Grazie alle nostre segnalazioni - continua Laricchia - i box sono stati messi in sicurezza e ripuliti da immondizia e carcasse. Un impegno che abbiamo portato avanti con i residenti, che vogliamo ringraziare per quello che fanno per il decoro e la cura della zona. Ora sembra che l’unico ‘ostacolo’ alla chiusura di questa vicenda sia esclusivamente il sopralluogo che dovrebbero effettuare i Vigili del Fuoco, propedeutico alla chiusura del cantiere. Va scongiurato il rischio di dover rinviare ancora la fruizione dei box e ritrovarci tra qualche anno a dover rifare i lavori per poter utilizzare i box, per questo se realmente la sola cosa che manca è questo sopralluogo chiediamo all’Arca di attivarsi immediatamente. Chiediamo, inoltre, di valutare la possibilità di riaprire i termini e fissare dei criteri di assegnazione, in quanto, essendo passati oltre due anni, gli interessi e le capacità dei singoli potrebbero essere cambiati. Questo anche al fine di scongiurare speculazioni e dare in uso i box a chi ne ha davvero bisogno”.



BARI - "Dopo 15 anni di abbandono, nel 2018 sono stati finalmente avviati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei 40 box interrati di pertinenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Mungivacca. Purtroppo però, nonostante i ripetuti solleciti all’Arca, i locali seppur rimessi a nuovo non sono mai stati consegnati e assegnati e, come temevamo, il cantiere è stato preso di mira dai vandali che hanno rotto un estintore, divelto la recinzione e aperto alcuni box. Per questo torniamo a chiedere all’Arca cosa impedisca la chiusura del cantiere e di provvedere al più presto, prima che vengano vanificati i lavori fatti”. Lo dichiara la consigliera regionale del M5S Antonella Laricchia con la consigliera comunale di Bari del M5S Alessandra Simone, che da tempo seguono la questione dei box nella “Borgata Operai” a Mungivacca, su segnalazione dei residenti.