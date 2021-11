Castellana Grotte diventa 'Comune gentile'

CASTELLANA GROTTE (BA) – Castellana Grotte si prepara ad aderire al movimento “Italia Gentile” sottoscrivendo il manifesto dell’associazione di volontariato My Life Design Onlus. Un movimento collettivo nazionale che come un’onda virale positiva ha già coinvolto persone, enti, imprese ed istituzioni per diffondere il valore della Gentilezza.L’adesione ufficiale del nostro Comune avverrà domani, giovedì 11 novembre, in occasione della Settimana internazionale della Gentilezza.Alle ore 11.00 presso il Comune di Castellana il Sindaco Francesco De Ruvo sottoscriverà il manifesto dei Comuni Gentili. A seguire, si alterneranno a Castellana Grotte iniziative di approfondimento e spettacolo per celebrare l’adesione.In mattinata, Daniel Lumera, fondatore della Onlus ed autore dei bestseller “Biologia della Gentilezza” e “Lezione della farfalla”, entrambi editi da Mondadori, incontrerà gli studenti degli Istituti Luigi dell’Erba e Consoli-Pinto. In questa occasione sarà presentato ai ragazzi il concorso “AliSei”, nato in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari con il patrocinio dell’Associazione My Life Design ONLUS e finalizzato a stimolare una riflessione creativa sul tema dei valori della gentilezza, perdono, gratitudine, felicità e ottimismo. I vincitori del concorso, promosso su scala provinciale, saranno invitati a prendere parte ad una uscita sulla Bari Social Boat, la barca a vela sequestrata alla criminalità locale e trasformata in biblioteca e polo mobile di promozione culturale.In serata, alle ore 20.30, la giornata celebrativa terminerà con l’evento “Mi ritrovai, nella Gentilezza” organizzato dall’Associazione di promozione sociale Semi d’Aretè, con Artinscena e l’Associazione La Fonte, e la partecipazione di Aleph Theatre, protagonisti dello spettacolo Hell in the Cave, e della fisarmonicista rivelazione Saria Convertino. Un evento patrocinato dal Comune di Castellana Grotte e realizzato con la collaborazione ed il contributo della società Grotte di Castellana.L’incontro-evento con l’autore di “Biologia della gentilezza. Le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità”, Daniel Lumera, anche riferimento internazionale nel campo delle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione, avverrà in un percorso di arte e musica tra le parole di Dante Alighieri nel settecentesimo anniversario della sua morte e la fisarmonica dell’astro nascente della Puglia musicale.Scenario d’eccezione sarà la Grave, la prima maestosa caverna sotterranea del complesso ipogeo di Castellana Grotte.