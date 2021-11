Grotte di Castellana: record di presenze per il Ponte di Ognissanti

CASTELLANA GROTTE (BA) - Dopo una stagione estiva più che positiva, continuano a collezionare numeri di successo le Grotte di Castellana (Ba), che anche nel periodo autunnale 2021 stanno continuando ad ospitare numerosi turisti, confermandosi fra le principali mete pugliesi. Più che positivi, in particolare, i numeri registrati per il ponte di Ognissanti, quando sono stati oltre 5000 i visitatori che in tre giorni, dal 30 ottobre al primo novembre, hanno voluto ammirare il sito carsico castellanese.Ai dati positivi sulle visite si aggiunge ancora una volta il successo di Hell in the Cave, che continua a collezionare sold out e anche per le tre repliche consecutive del ponte di fine ottobre ha registrato il tutto esaurito. Chiusa anche la possibilità di partecipare alle altre repliche previste per il mese di novembre, già tutte sold out, sarà disponibile a breve un calendario dei prossimi spettacoli che ambientano l’Inferno di Dante nella Caverna della Grave.“Dopo un’estate di grandi numeri, anche l’autunno si sta rivelando un periodo florido, con la presenza di tanti turisti ancora sul territorio. - ha commentato Victor Casulli, presidente del Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl - Per tutto ottobre abbiamo riscontrato una massiccia affluenza di visitatori e in particolare durante il ponte di Ognissanti si sono registrati numeri che non hanno nulla da invidiare a quelli del mese di agosto. Molto apprezzate come sempre anche le visite Speleonight e Speleofamily e naturalmente Hell in the Cave, che ancora oggi dopo ben dieci anni di repliche continua ad attirare un pubblico numeroso”.Annunciato intanto il calendario delle visite per la seconda parte dell’autunno e l’inverno. Da novembre a febbraio le visite alle Grotte di Castellana seguiranno il seguente calendario: visita completa alle 10.00 e alle 12.00 e visita completa in lingua inglese alle ore 12.00 fino al 3 dicembre, dal 13 al 23 dicembre e dal 10 gennaio al 27 febbraio 2022; visita completa alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00, visita parziale alle 10.30, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30 e 17.00, visita completa in lingua inglese alle 11.00 e 16.00 e visita parziale in lingua inglese alle 9.30 e 14.30 dal 4 al 12 dicembre e dal 26 dicembre al 9 gennaio. Previste anche visite pomeridiane in occasione degli appuntamenti con Hell in the Cave per consentire più agevolmente la fruizione combinata della visita con lo spettacolo.Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it.