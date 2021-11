Italia-Svizzera: Mancini perde anche Chiellini

(via Giorgio Chiellini fb)





Il capitano della Nazionale e difensore della Juventus nell'allenamento di stamane ha lamentato una infiammazione del tendine di Achille che lo ha costretto a lasciare il ritiro di Coverciano, per fare ritorno a Torino.

- Dopo le defezioni di Pellegrini, di Zaniolo e di Immobile, si allunga la lista degli azzurri infortunati e inizialmente convocati per Italia-Svizzera. Nella gara in programma venerdì 12 novembre all'Olimpico di Roma, decisiva per la qualificazione al Mondiale di Qatar del 2022, il ct azzurro Roberto Mancini dovrà fare a meno anche di Giorgio Chiellini.