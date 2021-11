L'uomo, arrestato per maltrattamenti in famiglia, non era la prima volta che da ubriaco usava la forza nei confronti della donna, ritenuta responsabile dei suoi guai giudiziari iniziati circa dieci anni fa sempre per violenze sulla moglie.

