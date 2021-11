Mille alberi per il parco urbano ASI - Fastweb per il futuro di Bari

BARI - Giovedì 2 dicembre, alle ore 10, presso il parco urbano ASI, in via delle Margherite (all'ingresso del parcheggio di fronte al civico 24), si terrà l'avvio del progetto “Mille alberi per il Parco urbano ASI”, l'intervento di forestazione realizzato nell'ambito di “Mosaico verde”, la campagna nazionale per la riqualificazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela dei boschi esistenti ideata e promossa da AzzeroCo2 e Legambiente, alla quale Fastweb ha aderito impegnandosi concretamente per la messa a dimora di migliaia di alberi in zone verdi del territorio nazionale.All’evento interverranno il sindaco di Bari Antonio Decaro, l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli, il presidente del Consorzio ASI Paolo Pate, il sindaco del Comune di Modugno Nicola Bonasia, la senior manager of Sustainability Fastweb Anna Lo Iacono, la direttrice di Legambiente Puglia Daniela Salzedo e la referente area Sostenibilità di AzzeroCo2 Maria Assunta Vitelli.