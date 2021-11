Msc Crociere: i nuovi dettagli per l'itinerario di Msc Bellissima in Mar Rosso e Arabia Saudita

Altre modifiche sono state apportate per ottimizzare e arricchire ulteriormente questo nuovissimo itinerario offrendo agli ospiti la possibilità di scoprire tutte le meraviglie che l'Arabia Saudita ha da offrire. MSC Bellissima farà un overnight a Yanbu in modo che gli ospiti possano visitare AlUla, tra le più antiche città della penisola arabica che ospita Hegra, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per coloro che cercano sole, sabbia e mare, ci sarà l’opportunità per visitare un'isola spettacolare, fare snorkeling nella barriera corallina e provare una vera esperienza saudita nel deserto arabo.

Una visita al KAEC (King Abdullah Economic City) è stata aggiunta all'itinerario per dare agli ospiti l'opportunità di godersi un giro turistico della città santa di Medina, conosciuta come "la città illuminata", per il suo ruolo cruciale nella vita del Profeta Maometto. Da KAEC, gli ospiti potranno anche scegliere di trascorrere un’intera giornata i su una splendida spiaggia incontaminata per godersi il sole invernale e le calde acque turchesi.



MSC Crociere ha anche rivelato il ricco programma di escursioni, che rende questo itinerario davvero unico e suggestivo:



GEDDA, ARABIA SAUDITA: Poiché la nave non lascerà il porto fino a tarda sera, gli ospiti saranno liberi di fare il check-in ed imbarcarsi sulla nave per poi scendere a terra nel pomeriggio e sfruttare al massimo la giornata. Si tratta della seconda città più grande dell'Arabia Saudita, un insieme di storia e modernità. Il tour A City Of Culture & History offre un viaggio storico tra la cultura e le tradizioni locali, con la possibilità di immergersi nella città vecchia di Al Balad (patrimonio mondiale dell'UNESCO) e sperimentare le opere d'arte colorate, i profumi orientali e l'architettura tradizionale per cui la città è famosa.



KING ABDULLAH ECONOMIC CITY (KAEC): La costruzione di KAEC è iniziata solo nel 2005, la moderna metropoli è destinata a diventare una popolare destinazione turistica. La sua vicinanza alla seconda città islamica più sacra, Medina, rende questo porto una destinazione ideale per visitare il sito. Qui sarà possibile scegliere uno dei Sightseeing tours per assaporare tutta l’atmosfera della città.



Per gli ospiti in cerca di una giornata di relax, c'è la possibilità di scegliere tra due spiagge: Pure Beach o Yam Beach, dove i passeggeri possono godere di musica, sole e mare.

GINEVRA - MSC Crociere ha finalmente annunciato i nuovi i dettagli dell'itinerario invernale di MSC Bellissima in partenza da Gedda, in Arabia Saudita, dal 6 novembre. Il nuovo itinerario prevede 7 notti a bordo con tappa nei porti sauditi di King Abdullah Economic City (KAEC) e Yanbu, per poi proseguire verso Aqaba in Giordania prima di tornare a Gedda. Grazie a questa offerta aggiornata, gli ospiti avranno la possibilità di vivere un viaggio ricco di bellezze e di nuove scoperte, accompagnati dalla tradizione e dalla cultura del mondo arabo.Per gli ospiti che hanno già prenotato e per coloro che lo faranno nelle prossime settimane, ecco le novità:La tappa al porto di Safaga in Egitto è stata cancellata, poiché per molti Paesi di provenienza dei nostri ospiti, l’Egitto è tra le destinazioni ad alto rischio a causa della pandemia e al ritorno sarebbero obbligati a sottoporsi alla quarantena.