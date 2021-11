Ospite della Juve Stabia, il Bari torna in diretta su Antenna Sud

(via Ssc Bari fb)





Nell'incontro valido per la tredicesima giornata del Girone C della Serie C 2021-2022, i biancorossi affronteranno le Vespe, vogliose di riscattare il 2-1 subìto, sempre 8 giorni fa, sul campo della Turris.

Dopo la diretta su Rai Sport dello scorso 30 ottobre 2021 dello scontro al vertice con il Catanzaro, una gara esterna del Bari tornerà a essere trasmessa in chiaro anche su Antenna Sud. A partire dalle ore 14.30 di sabato 6 novembre, sul canale 13 del digitale terrestre della stessa emittente televisiva, dal "Romeo Menti" di Castellamare di Stabia si potrà assistere alla diretta che opporrà il Galletto alla Juve Stabia.