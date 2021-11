Qualificazioni Qatar '22: vincono Danimarca, Inghilterra e Polonia

(via England Football Team fb) FRANCESCO LOIACONO - Nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 nel Gruppo C l’ Irlanda del Nord vince 1-0 a Belfast con la Lituania ed è terza con 8 punti insieme alla Bulgaria. Nel Gruppo F la Danimarca già qualificata supera 3-1 a Copenhagen le Isole Far Oer.

L’Austria prevale 4-2 a Klagenfurt con l’ Israele. La Scozia si impone 2-0 a Chisinau con la Moldavia. Nel Gruppo I l’ Inghilterra vince 5-0 a Londra con l’Albania ed è prima con 23 punti. La Polonia supera 4-1 in trasferta l’Andorra ed è seconda a 20 punti. L’ Ungheria si impone 4-0 a Budapest con il San Marino.