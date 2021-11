Serie A, calcio femminile: la Juventus vince a Vinovo con la Lazio

(via Juventus fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella nona giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Juventus vince 5-0 a Vinovo con la Lazio e si conferma al primo posto con 27 punti. Il Sassuolo supera 1-0 in trasferta il Napoli e resta in corsa per lo scudetto a 24 punti. Il Milan si impone 2-0 a Pomigliano d’Arco ed è terzo con 22 punti.

La Sampdoria pareggia 2-2 a Empoli e fa un passo in avanti importante verso la salvezza. La Roma prevale 1-0 a Trigoria con la Fiorentina. L’ Inter batte 5-0 a Sesto San Giovanni il Verona. La Serie A di calcio femminile riprenderà il 4 e il 5 Dicembre con la decima giornata di andata dopo la sosta del 20 e 21 Novembre per la Coppa Italia e del 27 e 28 Novembre per gli impegni delle Nazionali.