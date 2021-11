Tennis, a Stoccolma Andrea Vavassori vola al secondo turno

(via Atp Stockolm)

Nel primo turno del torneo di Stoccolma Andrea Vavassori vince 6-3 6-4 col russo Pavel Kotov. Il torinese è preciso con i colpi da fondo campo e i pallonetti. Fa la differenza in positivo con i top spin e le demivolèè.

Il francese Arthur Rinderknech supera il kazako Alexander Bublik per il ritiro di Bublik per l’ infortunio muscolare nel secondo set sul 2-0 per il francese dopo che Rinderknech vince 6-1 il primo set. L’olandese Botic Van Den Zandschulp prevale 7-6 7-6 con il croato Nino Serdarusic.

Lo spagnolo Pedro Martinez si impone 6-4 3-6 7-6 con il finlandese Emil Ruusuvuori. Il britannico Andy Murray si aggiudica 6-1 7-6 l’incontro col norvegese Viktor Durasovic. L’americano Taylor Fritz batte 6-4 6-4 il bielorusso Egor Gerasimov.