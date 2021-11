Nella settima giornata di andata di Serie B di calcio femminile la Pink Bari perde 3-1 fuori casa con la Roma. Le capitoline passano in vantaggio nel primo tempo al 35’ con Claudia Silvi, tiro di destro sugli sviluppi di un calcio di punizione battuta da Federica Polverino. Nel secondo tempo all’11’ raddoppiano con la californiana Rola Badawija, tiro al volo su cross della maltese Martina Borg.

Al 16’ la Pink accorcia le distanze con Elena Bonacini, pallonetto di sinistro da fuori area. Al 45’ la Roma realizza il terzo gol con Rola Badawiya, tiro in diagonale su assist di Ilaria Filippi. Prima sconfitta per la Pink Bari. Le pugliesi sono prime in classifica con a 16 punti, +2 sul Como e sul Chievo Verona seconde a 14 punti. Nell’ottava giornata di andata la Pink Bari giocherà Domenica 14 Novembre alle 14,30 a Como.