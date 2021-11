Tennis, a Torino Matteo Berrettini sconfitto da Alexander Zverev

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata delle ATP Finals di tennis a Torino Matteo Berrettini ha perso col tedesco Alexander Zverev per il ritiro per l’infortunio agli addominali nel secondo set sull’1-0 per Zverev dopo che il tedesco aveva vinto 7-6 nel primo set. Il romano è stato efficace nel primo set col rovescio e il servizio.

Si è opposto bene con i top spin e i pallonetti. Zverev si è rivelato preciso con i lungo linea e le demivolèe. Il russo Daniil Medvedev ha superato 6-7 6-3 6-4 il polacco Hubert Hurkacz.