Serie C: il Monopoli vince 2-0 col Taranto

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli vince 2-0 al “Veneziani” col Taranto nel derby pugliese ed è secondo con 26 punti con il Palermo in attesa del posticipo di oggi delle 17,30 Turris-Catanzaro a -4 dal Bari, che supera 2-0 al “San Nicola” la Vibonese. Nel primo tempo i biancoverdi passano in vantaggio al 25’ con Grandolfo. Raddoppiano nel secondo tempo al 5’ con Grandolfo. Gli jonici restano a 20 punti, subiscono la seconda sconfitta consecutiva e sono raggiunti dal Foggia.

I dauni vincono 2-1 in rimonta al “Massimino” col Catania e si rilanciano dopo la penalizzazione di 4 punti. Nel primo tempo al 16’ gli etnei passano in vantaggio con Russini. Nella ripresa la squadra di Zdenek Zeman pareggia al 23’ con Gallo e realizza la rete decisiva al 94’ con Ferrante su rigore. Secondo successo consecutivo per la Virtus Francavilla Fontana. I biancazzurri si impongono 1-0 al “Curcio” col Picerno. Determinante il gol realizzato nel secondo tempo al 20’ da Caporale. L’Andria prevale 1-0 al “Torre” con la Paganese e raggiunge con 12 punti al penultimo posto l’Acr Messina sconfitta 1-0 in casa dall’Avellino. Per la squadra di Ciro Ginestra decisivo il gol segnato da Gaeta al 4’ della ripresa.