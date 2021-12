Baltimora vince X Factor 2021: una serata incredibile con le perfomance dei Maneskin e Coldplay

MILANO - È Baltimora il vincitore di X Factor 2021, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Secondo classificato è gIANMARIA, a chiudere il podio sono i Bengala Fire. Quarto posto per Fellow.

Una cavalcata inarrestabile quella di Baltimora, all’anagrafe Edoardo Spinsante, 20 anni di Ancona, che a #XF2021 faceva parte del roster di Hell Raton (alla seconda vittoria in due edizioni): studente giovanissimo e un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna molto interessanti. Suona il pianoforte, la chitarra e mette mani anche sulla produzione. Ha fatto capire subito di puntare molto sui testi e sulla forza della parola: nelle selezioni ha proposto due suoi pezzi e “La ballata della moda” di Luigi Tenco. Nel corso dei Live Show ha portato brani di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti, Morgan. In semifinale ha duettato con Fulminacci.

L’appuntamento di ieri, su Sky Uno/+1 e in simulcast su TV8, ha registrato complessivamente 1.301.000 spettatori medi e una share del 6,2%.

Con 1.022.426 interazioni social totali in rilevazione linear, la Finale di X Factor 2021 è stato il programma televisivo in assoluto più commentato della giornata di ieri. L’hashtag ufficiale è stato per ore nella classifica dei Trending Topics Worldwide durante la messa in onda; nella chart italiana invece è al primo posto tra gli argomenti più discussi dalla serata di ieri sino alla mattinata di venerdì; compaiono in questa classifica anche le parole gIANMARIA, Baltimora, Emma, Mika, Bengala, Ludovico, Coldplay, Manuel, Fellow (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Una serata dalle mille emozioni, una finale pirotecnica che ha riacceso la musica al Mediolanum Forum di Assago. Sul palco di X Factor 2021, i Måneskin hanno riportato a casa la loro travolgente energia con cui hanno aperto la serata grazie alla super hit mondiale “Beggin’”, e poi sono tornati in seguito per un medley dei loro successi “I Wanna Be Your Slave”, “Zitti e buoni” e “Mammamia” (durante il quale uno scatenato Damiano ha prima raggiunto il tavolo dei giudici, poi si è lanciato sul pubblico per un lungo stage diving). E poi ancora i Coldplay, i super ospiti internazionali che hanno acceso il pubblico con i loro singoli dei record “Higher Power” e “My Universe”.

A tenere le redini e a scandire i tempi della finalissima, un adrenalinico Ludovico Tersigni che ha fatto gli onori di casa nella sua prima finale di X Factor. La competizione, divisa in 3 manche, è entrata nel vivo con i duetti dei 4 concorrenti finalisti con i rispettivi giudici: Emma e gIANMARIA hanno proposto “La nostra relazione”, di Vasco Rossi; Baltimora accompagnato da Hell Raton hanno cantato “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli con i suoi Bengala Fire hanno reinterpretato i The Cure di “In Between Days”; Fellow e Mika hanno cantato “Underwater” dello stesso giudice. Al termine di questa prima manche a dover lasciare la gara è stato Fellow.

A seguire una seconda manche ancora più tesa con i Best Of: i Bengala Fire con un mash-up di “Sunny Afternoon” dei The Kinks, “Chelsea Dagger” dei The Fratellis, “Making Plans for Nigel” degli XTC e “Girls & Boys” dei Blur; gIANMARIA con “Rimmel” di Francesco De Gregori, “Jenny è pazza” di Vasco Rossi e “Io sto bene” dei CCCP; e Baltimora con il suo medley composto da “Un uomo che ti ama” di Lucio Battisti, “Parole di burro” di Carmen Consoli e “Turning Table” di Adele. A dover abbandonare #XF2021 sono i Bengala Fire, l’ultima band che era rimasta in gara.

Il gran finale, all’ultimo voto, è stato scandito dall’esibizioni dei due finalisti Baltimora con il suo inedito “Altro” e gIANMARIA con la sua “I Suicidi” fino all’attesissima proclamazione che ah visto Ludovico annunciare il nome di Baltimora.