Bari-Taranto: il derby atteso da 28 anni su Antenna Sud

Tradizione positiva per i biancorossi anche nei precedenti confronti giocati in Serie C a Bari. Il primo incontro, valido per la nona giornata della Serie C 1951-52, fu disputato il 4 novembre 1951 e, terminando 4-2 per i galletti, resta a 70 anni distanza la vittoria più larga nella storia del derby Bari-Taranto. Il secondo e ultimo confronto in Serie C è datato 27 novembre 1983. Nella partita valida per la nona giornata della Serie C 1983-84, il Bari superò il Taranto per 1-0 con rete di Messina al 17'. Le due gare precedentemente menzionate si giocarono allo stadio della Vittoria.

Domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.30, con diretta sul canale 13 del digitale terrestre di Antenna Sud, terminerà la lunga attesa di 28 anni per il derby Bari-Taranto. Correva il 27 settembre 1993 quando sul rettangolo del San Nicola le due pugliesi si affrontarono nella gara valida per la nona giornata del torneo di Serie B 1992-93. Al vantaggio del Taranto, pervenuto su rigore eseguito al 17' da Lorenzo, il Bari rispose con le reti di Tovalieri al 42', di Loseto al 48' e di Protti al 71' per il definitivo 3-1 a favore del galletto.