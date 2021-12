Piemontese: "Ottimo segno adesione scuole a progetto SBAM"

BARI - Educazione fisica, buona alimentazione e mobilità responsabile per 16.131 bambini di 889 terze classi elementari pugliesi. Il progetto regionale “SBAM a Scuola” scalda i motori ed è partita la ricerca degli esperti da selezionare tra diplomati di Educazione Fisica agli ISEF, laureati in Scienze motorie dell’ordinamento previgente (CL33), laureati in Scienze motorie dell’ordinamento vigente (L22) e laureati quadriennali in Scienze Motorie e Sportive dell’ordinamento previgente.Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 19 dicembre in modo che il 24 gennaio del nuovo anno si parta con un intervento didattico-educativo integrato, interdisciplinare e trasversale, promosso e finanziato della Regione Puglia e realizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, dall’Università degli Studi di Foggia, dal CONI Puglia e dal Comitato Italiano Paralimpico Puglia.“Pensavamo avrebbero aderito massimo 500 classi, hanno voluto partecipare quasi il doppio: un ottimo segno per una delle nostre più capillari azioni di diffusione di sani e equilibrati stili di vita, particolarmente importanti in un’epoca in cui, sin da piccolissimi, si assumono posture e abitudini che influenzano spesso molto negativamente lo sviluppo fisico e psicologico”, osserva il vicepresidente della Regione Puglie e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, commentando l’avviso pubblico che seleziona gli esperti sportivi scolastici che lavoreranno nelle scuole elementari fino al 30 giugno dell’anno prossimo.L’edizione 2021-2022 del progetto è rivolta alle terze classi elementari delle scuole che hannoaderito e prevede lo svolgimento da parte dell’esperto di un massimo di 20 ore di attività per ciascuna classe assegnata, non prima di aver partecipato ai moduli formativi regionali e territoriali curati dall’Università di Foggia, in collaborazione con il CONI Puglia, il CIP PUGLIA e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente il format allegato all’avviso pubblicato su pugliasportiva.it