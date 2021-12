Basket, Champions League: l'Happy Casa Brindisi perde 104-94 fuori casa col Cluj Napoca

Nella quinta giornata di ritorno del Girone G di Champions League di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 104-94 fuori casa con i rumeni del Cluj Napoca. Primo quarto, Bircevic 5-2 Cluj. Stewart, 15-4. Josh Perkins permette ai pugliesi di restare in gara, ma 23-15 per i rumeni. Il Cluj prevale 28-19. Secondo quarto, Bircevic 35-25 per i rumeni. Stipanovic, 46-30.

Il Cluj si impone di nuovo 55-48. Terzo quarto, Bircevic 58-48 per i rumeni. Chappell preciso nei pugliesi, però 65-60 Cluj. Stipanovic, 70-63. Stewart, i rumeni trionfano 83-74. Quarto quarto, Richard 87-81 per il Cluj. Di nuovo Richard, 98-85. Brown, il Cluj Napoca vince questo quarto e 104-94 tutta la partita.

Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 26 punti e Redivo 21. Nel Cluj Richard 23 punti e Stewart 20. Nella sesta giornata di ritorno di Champions League l’ Happy Casa Brindisi giocherà Mercoledì 22 Dicembre alle 18 fuori casa con gli israeliani dell’ Hapoel Holon.