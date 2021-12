Calcio, Coppa Italia: Andria-Sud Tirol rinviata per causa Covid

FRANCESCO LOIACONO - Andria-Sud Tirol semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C che si doveva giocare ieri alle 18 al “Degli Ulivi”, è stata rinviata a Mercoledì 12 Gennaio 2022 alle 16. Nella squadra del Trentino Alto Adige nove calciatori sono risultati positivi al Covid 19. L’Asl di Trento ha disposto la quarantena per tutti i calciatori ed ha impedito la partenza per Andria. Sono stati rispettati tutti i protocolli sanitari contro il Covid 19.

La semifinale di ritorno si giocherà Mercoledì 19 Gennaio al “Druso” di Bolzano. Nell’altra semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C il Padova ha pareggiato 1-1 all’”Euganeo” col Catanzaro. Nel primo tempo al 9’ i veneti sono passati in vantaggio con Kirwan di testa. Al 15’ i calabresi hanno pareggiato con Verna, conclusione da posizione favorevole su passaggio di Cianci. La semifinale di ritorno si giocherà Mercoledì 19 Gennaio 2022 a Catanzaro.