Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 75-73 in casa col Real Madrid

(via Olimpia Milano)

Di nuovo Hanga, 42-34. Delaney tiene in gara i lombardi, però 44-40 Real. Randolph, 49-43. Fernandez, 52-45. Llull, il Real Madrid trionfa 55-48. Quarto quarto, ancora Llull 60-53 per gli spagnoli. Causeur, 65-55. Fernandez, 69-57. Rodriguez tiene in corsa i lombardi, ma 71-62 Real. Llull, 74-69. Causeur, il Real Madrid vince questo quarto e 75-73 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. La squadra di Ettore Messina è quarta con 20 punti insieme al Kazan al Cska Mosca e allo Zenit San Pietroburgo. Migliori marcatori, nei lombardi Shields 18 punti e Rodriguez 10.



Nel Real Madrid Causer 17 punti e Yabusele 15. Il Barcellona supera 85-82 in trasferta il Panathinaikos Atene ed è primo a 28 punti. Il Real Madrid è secondo con 26 punti. Il Fenerbahce vince 75-53 a Istanbul col Vitoria Baskonia. L’Efes Istanbul si impone 92-78 a Tel Aviv col Maccabi. L’ Olympiakos Atene supera 89-54 in casa il Villeurbanne ed è terzo a 22 punti. Il Kazan vince 66-53 in Russia con lo Zalgiris Kaunas. Il Cska Mosca si impone 93-90 in Germania con l’Alba Berlino. Lo Zenit San Pietroburgo prevale 85-74 in Francia col Monaco. La Stella Rossa Belgrado vince 81-78 in casa col Bayern Monaco. Nella diciassettesima giornata l’Armani Milano giocherà Mercoledi 22 Dicembre alle 19 fuori casa con lo Zalgiris Kaunas.

Nella sedicesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 75-73 in casa col Real Madrid. Primo quarto, Causeur 8-5 per gli spagnoli. Hines, 12-11 per i lombardi. Rodriguez allunga, 15-11. Melli, 17-13. Milano prevale 19-18. Secondo quarto, Bentil 23-21 Armani. Yabusele, 26-23 per gli spagnoli. Fernandez, 30-25. Tavares, il Real Madrid si impone 35-27. Terzo quarto, Hanga 37-32 per gli spagnoli.