Basket, Happy Casa Brindisi: l'americano Carter verso la cessione

FRANCESCO LOIACONO - L’americano dell’ Happy Casa Brindisi Myles Carter sarà ceduto. Il suo rendimento nel campionato di A/1 di basket maschile e in Champions League non è stato ritenuto soddisfacente dalla società pugliese. Sarebbe stato richiesto da società di A/2. Potrebbe lasciare Brindisi un cestista americano da decidere tra Josh Perkins e Wes Clark. Secondo indiscrezioni Clark potrebbe non più rientrare nei progetti del tecnico Frank Vitucci.

Qualche possibilità in più di restare a Brindisi l’avrebbe Josh Perkins che ha giocato abbastanza bene finora in A/1 e in Champions League. Il contratto di Lucio Redivo scadrà il 31 Dicembre 2021. Nei prossimi giorni il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simonne Giofrè lo incontreranno per decidere sull’eventuale rinnovo. Redivo ha convinto il tecnico Vitucci per la sua precisione nei tiri da tre punti e per la sua notevole bravura nell’organizzazione della fase difensiva e di attacco. Potrebbe continuare a giocare nel 2022 nell’ Happy Casa Brindisi.