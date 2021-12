Calcio, Serie B: nel Lecce Strefezza ha segnato 9 gol

In Serie B il centrocampista brasiliano del Lecce Gabriel Strefezza ha segnato 9 reti. I salentini in 17 giornate hanno ottenuto 8 vittorie, 5 al “Via del Mare” e 3 in trasferta e 7 pareggi. I pugliesi hanno subito solo due sconfitte, una a Cremona e l’altra a Pisa.

L’attaccante Massimo Coda ha realizzato 8 gol. Importante il contributo dell’altro attaccante Francesco Di Mariano, che ha sorpreso 4 volte i portieri avversari. Restano positivi al Covid i due calciatori, per i quali è stata rinviata lunedì 20 Dicembre Lecce-Vicenza. La società per la tutela della privacy, non ha comunicato i nomi. Negativi tutti gli altri calciatori, dopo i controlli di ieri pomeriggio.