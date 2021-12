Basket: il Reggio Emilia perde 86-76 a Treviso

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di A/1 di basket maschile il Reggio Emilia prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi perde 86-76 a Treviso. Primo quarto, Candi 11-2 per gli emiliani. Johnson, 13-11. Bortolani, Treviso prevale 16-13. Secondo quarto, Imbrò 18-16 per i veneti. Sims, 25-17.

Hopkins tiene in partita gli emiliani, però 30-29 Treviso. Johnson, 35-31 Reggio Emilia. Diouf, 37-31. Russell, Treviso si impone di nuovo 38-37. Terzo quarto, ancora Russell 41-39 per i veneti. Dimsa, 43-41. Johnson, 48-43 Treviso. Akele, Treviso trionfa 54-51. Quarto quarto, Imbrò 59-55 per i veneti. Crawford, 62-60 per gli emiliani. Sokolowski, 68-64 Treviso. Dimsa, 72-64. Jones, 79-70. Di nuovo Jones, il Treviso vince questo quarto e 86-76 tutta la partita. Migliori marcatori, nei veneti Bortolani 20 punti e Imbrò 15. Negli emiliani Hopkins 25 punti e Candi 14. Il Reggio Emilia giocherà Domenica 12 Dicembre alle 18,30 in casa con l’ Happy Casa Brindisi.