Basket: l'Happy Casa Brindisi sfida l'Armani Milano

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi giocherà oggi alle 17 al “Pala Pentassuglia” con l’ Armani Milano. Per i pugliesi si preannuncia una partita difficilissima. I lombardi cercheranno la vittoria per consolidare la vetta. I brindisini dovranno ottenere i due punti per confermarsi al secondo posto.

Nell’Happy Casa rientrerà Lucio Redivo dopo l’infortunio alla spalla. Non giocherà Myles Carter fuori forma. Il tecnico Frank Vitucci potrà contare su Wes Clark Nick e Josh Perkins, Alessandro Zanelli Adrian Nathan, Raphael Gaspardo e Mattia Udom.

L’allenatore dei lombardi Ettore Messina non avrà a disposizione Kaleb Tarczewsky positivo al Covid e Dinos Mitoglou per problemi muscolari. Potrà utilizzare Nicolò Melli Kyle Hines, Pippo Ricci Luigi Datome Davide Alviti, Shavon Shields Paul Biligha e Malcom Delaney.