Basket, nell' Italia esordio per Gaspardo e Udom dell'Happy Casa Brindisi

FRANCESCO LOIACONO - Bilancio positivo a metà per l’ Italia nel 2021 nelle due partite delle qualificazioni ai Mondiali di basket maschile del 2023 in Giappone Indonesia e Filippine. Una sconfitta, 92-78 a San Pietroburgo con la Russia e una vittoria, 75-73 a Milano con l’ Olanda. In Russia notizie non buone per quanto riguarda la fase difensiva, dove gli azzurri non sono riusciti a contrastare con efficacia Anton Astapkovich e Sergej Toropov.

Discreta la prova sotto canestro e dalla lunga distanza con i 20 punti di Stefano Tonut e i 19 punti di Amedeo Tessitori. A San Pietroburgo ha esordito nell’ Italia Raphael Gaspardo dell’ Happy Casa Brindisi. A Milano con l’Olanda molto efficaci in attacco Nikola Akele con 18 punti e Luca Vitali con 7 punti. Debutto nella squadra allenata da Romeo Sacchetti di Mattia Udom dell’ Happy Casa Brindisi. La buona prestazione nella gara con l’ Olanda permette di avere eccellenti prospettive per il 2022. Nel nuovo anno l’Italia sfiderà a Febbraio in due gare l’ Islanda, il 24 in trasferta e il 27 in casa. A Luglio gli azzurri affronteranno l’1 in casa la Russia e il 4 fuori casa l’ Olanda. Quattro partite decisive che la squadra di Sacchetti dovrà vincere per qualificarsi ai Mondiali.