Calcio, Serie C: il Monopoli secondo in classifica con 37 punti, Starita realizza 9 reti

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone C di Serie C il Monopoli dopo 20 giornate è secondo con 37 punti. I biancoverdi il cui obiettivo è qualificarsi ai play off, si sono ritrovati in poche settimane dall’avvio del torneo, ad avere ambizioni. La squadra di Alberto Colombo prima della sosta del 26 Dicembre 2021 e del 2 Gennaio 2022 per le feste, è stata la rivelazione del campionato. I pugliesi hanno vinto 11 partite.

Importante il successo 2-1 al “Ceravolo” col Catanzaro nell’undicesima giornata di andata. Prima di quella gara i calabresi erano imbattuti. Il Monopoli è insieme all’ Avellino la miglior difesa, 14 gol subiti. L’attaccante Ernesto Starita ha realizzato 9 reti. L’altro attaccante Francesco Grandolfo ha segnato 5 gol.