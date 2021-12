Boxing Day, Premier League: il Manchester City il Chelsea e il Tottenham vincono

FRANCESCO LOIACONO - Nel Boxing Day, la diciannovesima giornata della Premier League il Manchester City vince 6-3 in casa col Leicester ed è primo con 47 punti. Nel primo tempo al 5’ la squadra di Pep Guardiola passa in vantaggio con De Bruyne. Al 14’ raddoppia Mahrez su rigore. Al 21’ Gundogan realizza la terza rete. Al 25’ Sterling segna il quarto gol su rigore. Nel secondo tempo il Leicester segna al 10’ con Madison, al 14’ con Lookman e al 20’ con Iheanacho.

Al 24’ il Manchester City realizza la quinta rete con Laporte e al 42’ Sterling segna il sesto gol. Il Chelsea supera 3-1 in trasferta l’Aston Villa ed è secondo a 41 punti insieme al Liverpool. Per i blues Jorginho realizza due gol su rigore al 34’ del primo tempo e al 93’. Lukaku ritrova la rete all’11’ della ripresa. Per l’Aston Villa non basta l’autorete di James al 28’ del primo tempo. Il Tottenham di Antonio Conte vince 3-0 in casa col Crystal Palace con reti di Kane al 32’ e al 34’ del primo tempo e di Son al 29’ del secondo tempo ed è quinto con 29 punti. L’ Arsenal prevale 5-0 in trasferta col Norwich. Il Southampton si impone 3-2 a Londra col West Ham. Il Brighton supera 2-0 in casa il Brentford.