Calcio Femminile, Serie A: la Juventus travolge 5-2 il Milan

FRANCESCO LOIACONO - Nell’undicesima giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Juventus vince 5-2 a Vinovo con il Milan. Nel primo tempo al 5’ le rossonere passano in vantaggio con Greta Adami, conclusione da breve distanza. Al 9’ pareggia Barbara Bonansea, tocco al volo. Al 39’ le bianconere ritornano in vantaggio con Barbara Bonansea con un diagonale. Nel secondo tempo al 25’ il Milan pareggia con Miriam Longo, conclusione da fuori area.

Al 29’ la Juventus ritorna in vantaggio con Lisa Boattin su rigore concesso per un fallo di mano della islandese Guony Arnadottir. Al 36’ la ceca Andrea Staskova realizza la quarta rete con una girata a porta vuota. Al 94’ la svedese Lina Hurtig segna il quinto gol con una conclusione rasoterra. La Juventus è prima con 33 punti. Nella dodicesima giornata di andata dopo la sosta per le feste la Juventus giocherà Domenica 16 Gennaio 2022 alle 14,30 a Pomigliano d’Arco in provincia di Napoli.