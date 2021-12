Calcio, campionato primavera: il Lecce pareggia 0-0 in casa con la Fiorentina

FRANCESCO LOIACONO - Nell’undicesima giornata di andata del Campionato di calcio Primavera il Lecce pareggia 0-0 a Parabita con la Fiorentina. Nel primo tempo all’11’ Vittorio Alberto Agostinelli della Fiorentina Primavera non concretizza una buona occasione. Al 36’ il finlandese Henri Salomaa dei salentini con una conclusione su punizione dal limite dell’area non inquadra la porta.

Nel secondo tempo al 14’ Jacopo Russo dei pugliesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 31’ il rumeno Catalin Burnete dei salentini con un colpo di testa in tuffo colpisce la traversa. Il Lecce Primavera è terzultimo con 9 punti. Nella dodicesima giornata di andata i giovani giallorossi giocheranno Domenica 12 Dicembre alle 10,45 a Vinovo con la Juventus.