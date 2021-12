Libri: presentazione “Fatti così 2” di Arturo Guastella

TARANTO - Giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 16.00, a Taranto, nella Sala Conferenze del Dipartimento Jonico dell’Università di Bari “Aldo Moro” (Via Duomo 259), sarà presentato il nuovo libro del giornalista Arturo Guastella “Fatti così 2” (Scorpione Editrice).Interverranno: il Prof. Riccardo Pagano, Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”; il Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari; il Dott. Nicolangelo Ghizzardi, già Avvocato generale dello Stato; il dott. Mimmo Mazza, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”; il Prof. Piero Massafra, scrittore ed editore. Sarà presente l’autore.Nella 4a di copertina del volume si legge “Carriere, amori, passioni, predilezioni: loro sono ‘fatti così’. Un ‘divertissement’ narrativo che, spesso, si muove nei labirintici percorsi dei ricordi, spazia fra le nuvole della filosofia, si commuove per qualche verso rubato a questo o a quel poeta. E poi, Taranto…”.Anche questo secondo volume, impreziosito da una bella copertina di Nico Pillinini, contiene dunque, come il precedente “Fatti così”, una galleria di ritratti - l’autore ama chiamarli “medaglioni” - di personaggi tarantini (o della provincia di Taranto) particolarmente illustri e conosciuti dal grande pubblico (come ad esempio il magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo) o comunque molto popolari nel tarantino, “dipinti” dall’autore con la consueta maestria e il suo stile personalissimo, infarcito di citazioni e rimandi alla tradizione classica e alla Magna Grecia.Non mancano i medaglioni di professionisti non originari della terra jonica, ma profondamenti legati alla città di Taranto – che, di fatto, è la vera protagonista del libro – come ad esempio il Prof. Antonio Uricchio, già Magnifico Rettore dell’Università di Bari e attuale Presidente dell’ANVUR, Ordinario di Diritto tributario nel Dipartimento Jonico, e il Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università di Bari e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, anch’egli da moti anni incardinato nel Dipartimento Jonico.A completare la rassegna, una serie di personaggi storici: tra i tanti, lo scultore Lisippo, il poeta Leonida, il filosofo Filolao, il tragediografo Marco Pacuvio, l’arcivescovo Giuseppe Capecelatro, l’umanista Tommaso Niccolò D’Aquino, e persino San Cataldo e San Nicola.Guastella, giornalista dal 1971 e autore, tra l’altro, del fortunato volume “Taranto tra pistole e ciminiere. Storia di una saga criminale” (scritto con N. Ghizzardi), ha all’attivo collaborazioni con numerose testate nazionali e internazionali (“Il Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “La Gazzetta del Mezzogiorno”, “Quotidiano”, “Corriere del Giorno”, “L’Espresso”, “Le Figaro”).