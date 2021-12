Calcio: il Bari torna ad allenarsi per correre verso la B

Il 2021 del Bari si concluderà con la ripresa della preparazione in vista della ripresa del Girone C del campionato di Serie C. Dopo un nuovo ciclo di tamponi e di testi sierologici, sempre nella giornata di venerdì 31 dicembre, la squadra si ritroverà all'Antistadio del San Nicola. Qui inizierà il richiamo atletico, utile a poter recuperare la forma fisica da poter sfoderare sul campo del Monterosi, nella prima trasferta del nuovo anno e prevista per domenica 9 gennaio 2022 con fischio di inizio alle ore 17.30.