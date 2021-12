Cig Leonardo di Grottaglie, Bruno: “Manca una politica industriale sul futuro dello stabilimento. Bisogna diversificare, non lavorare su una sola commessa come avviene oggi”

BARI - "“Dal 3 gennaio 1.050 lavoratori Leonardo di Grottaglie saranno in cassa integrazione per ben 4 mesi: 1.050 su 1.300. Praticamente tutti. E questo per la carenza di commesse di lavoro dovuta alla crisi in corso. La definiscono “crisi temporanea”. Ma cosa accadrebbe se questo “temporaneo” dovesse prolungarsi per chissà quanto. O addirittura ripetersi, anno dopo anno, fino a diventare insostenibile?". Così il consigliere regionale del Pd e presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile,

"La forza e la debolezza dello stabilimento di Grottaglie - prosegue Bruno -, dove lavorano tanto nostri giovani e non solo, la conosciamo. Ed è la “monocommittenza”, ovvero la scelta di lavorare di fatto per un unico cliente e un’unica commessa.

E’ una politica che garantisce grande tranquillità quando le cose a quel preciso committente vanno bene. Ma quando vanno male? Beh lo stiamo vedendo tutti.

Il destino e il futuro lavorativo di così tante famiglie non può reggersi su una scommessa. In economia la chiave è sempre la diversificazione.

E mi auguro che Leonardo abbia la lungimiranza di diversificare il mercato anche per quegli stabilimenti che al Sud (Grottaglie, Foggia, Pomigliano, Nola) stanno pagando più a caro prezzo l’imprevedibile crisi in corso.

Il 27 dicembre l’ex Ilva metterà in cassintegrazione 3.500 suoi dipendenti. Una settimana dopo Leonardo farà altrettanto con quasi tutti i suoi lavoratori. Tutto nel raggio di poche decine di chilometri. Tutto sulle spalle dei nostri lavoratori. Che in pieno clima natalizio, se possibile, fa male ancora di più”./