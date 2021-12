Cis Taranto, Emiliano: "Individuate risorse per acquario"

BARI - Il Cis Taranto, nella seduta odierna, ha individuato le risorse necessarie per progettare esecutivamente il nuovo e moderno acquario che sarà uno dei grandi attrattori della città di Taranto. Ha inoltre deliberato la destinazione delle risorse finanziarie necessarie per definire l'avvio dell'investimento del gruppo Ferretti a Taranto. "La riunione del Cis di oggi segna un punto fondamentale nella strategia di rilancio di Taranto e del suo territorio" ha dichiarato il presidente Emiliano."È stata confermata la volontà di realizzare un attrattore scientifico-culturale come l'acquario di Taranto. La progettazione esecutiva affidata all'agenzia regionale Asset consegnerà, infatti, alla città un centro multimediale dotato delle più moderne tecnologie e orientato alla promozione del mare quale asset strategico di tutto il territorio. Esprimo inoltre grandissimo apprezzamento per la conclusione dell'iter di finanziamento dell'investimento del gruppo Ferretti a Taranto. Riportare la cantieristica navale nella città dei due mari era una sfida che io e la mia giunta abbiamo portato avanti con tenacia e coraggio. Il risultato odierno ci ripaga degli enormi sforzi compiuti per riportare al centro della vita economica di Taranto il mare e la nautica" ha poi concluso il presidente Emiliano.