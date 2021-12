Contributo Covid, Barone: “Stanziati 71 milioni di euro"

BARI - Approvata ieri in Consiglio regionale la manovra di assestamento da 35 milioni di euro, in cui sono stati stanziati oltre 7 milioni 300mila euro per la prosecuzione del contributo Covid -19 fino a fine anno.“Ringrazio l’assessore Piemontese- e i miei uffici che con il loro lavoro sono riusciti a garantire questo contributo destinato alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. Parliamo di 800 euro mensili in favore di circa 7400 persone residenti in Puglia. Aver prorogato il contributo è un traguardo importante per dare sostegno a famiglie e caregiver, per cui abbiamo stanziato complessivamente circa 71 milioni di euro. Assieme alla proroga del contributo sto ascoltando le associazioni in modo da dar vita a una nuova programmazione per supportare i disabili gravissimi non più lavorando sulle emergenze, ma con una pianificazione adeguata grazie al nuovo piano regionale delle politiche sociali”.