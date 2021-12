Covid Puglia: 662 nuovi casi (2,5% dei test) e un morto

Complessivamente sono 6.492 le persone attualmente positive (Ieri erano 6.114), 142 le persone ricoverate in area non critica (ieri erano 126). In tutto sono 285.981 i casi totali di Covid nella regione, 272.556 le persone guarite e 6.933 le vittime.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati individuati 662 nuovi casi di coronavirus con una incidenza del 2,58% rispetto ai 25.627 test giornalieri registrati (ieri era del 2,4%).Una persona è morta mentre è sceso di uno il numero dei ricoverati nelle terapie intensive che è di 26.La provincia più colpita resta quella di Bari con 188 nuovi contagi seguita da quella di Foggia, con 130 e quelle di Brindisi e Lecce con 100 ciascuna. A Taranto i nuovi positivi sono 75, nella Bat 69, due residenti fuori regione e due in provincia non ancora definita.