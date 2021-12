BARI - Nelle ultime 24 ore su 29.928 test eseguiti in Puglia sono risultati oggi 673 nuovi casi di positività con un tasso del 2,2% (ieri 2,8%).Quattro i morti.Sono 7.723 le persone attualmente positive, 167 quelle ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Questa la ripartizione dei casi positivi: in provincia di Bari 129, nella Bat 90, 57 in provincia di Brindisi, 85 in provincia di Foggia, 199 nel Leccese, 99 in provincia di Taranto; i residenti fuori regione sono 13, uno in provincia in via di definizione.