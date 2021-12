Covid Puglia: nessun morto e 248 positivi, l'1,3% dei test

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 248 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia su 19.343 tamponi eseguiti (tasso di positività dell'1,3%), Non si registrano decessi.I nuovi infetti sono così distribuiti: in provincia di Bari 58, nella Bat 34, in provincia di Brindisi 28, in provincia di Foggia 93, nel Leccese 25, nel Tarantino 10, un residente fuori regione, -1 in provincia in via di definizione.Sono 4.600 le persone attualmente positive, 139 sono ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.