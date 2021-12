Fitto rieletto alla guida del Gruppo europeo ECR: gli auguri del gruppo regionale di FdI

BARI - “Auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto riconfermato, per aver ben lavorato in questi due anni e mezzo, alla guida del gruppo europeo, ECR, che riunisce tutti i partiti che si riconoscono nella grande famiglia dei Conservatori, dove Fratelli d’Italia vanta la presidenza del partito con Giorgia Meloni". Così in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

"Nel Parlamento Europeo, specie in questo momento - prosegue la nota - serve una rappresentanza autorevole e competente che faccia valere i principi e i valori di una destra che punti a una profonda riforma dell’istituzione europea dall’interno, anche in termini di difese della nostra religione e delle nostre tradizioni”.