La Guardia di Finanza ospita il concerto di Natale

- “Caro, caro Natale, che hai il potere di ricondurci alle illusioni della fanciullezza, che ricordi al vecchio i piaceri della sua gioventù, che riconduci da mille miglia lontano il viaggiatore e il navigante al suo focolare, fra le pareti tranquille della sua casa!”. La citazione di Charles Dickens pare scolpire con incisività la dimensione di cordiale affabilità e familiarità in cui si evolve l’impegno professionale quotidiano dei Finanzieri della Guardia di Finanza del Comando Regionale Puglia. La festività del Natale è stata così celebrata con un concerto “speciale” presso la Caserma “M.A.V.M. Fin. Luigi Partipilo” (corso Vittorio Veneto, Bari), sede del Comando Provinciale di Bari, per input del Generale Francesco Mattana, Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, significativamente coadiuvato dal Colonnello Pierluca Cassano, Capo Stato Maggiore del Comando Regionale Puglia.Il concerto “speciale” è stato tenuto dalla “Nuova Armonia Band”, gruppo musicale di diversabili ideato e fondato nel 2011, nell’ambito delle proprie attività di musicoterapia clinica, dalla prof. Adriana De Serio, dottore in musicoterapia, pianista, docente ordinaria nel Conservatorio di Musica di Bari. La “Nuova Armonia Band”, espressione dell’Accademia Scientifica “Oikart” (Presidente il prof. ing. Donato Forenza, Urbanista e Paesaggista), è costituita da Marco Barnaba, Stefania Brancaccio, Annalisa Callea, Giancarlo Camerino, Antonello Gaudio, Sergio Iandolo, Michele Minunno, Donato Solazzo.La Nuova Armonia Band, diretta al pianoforte dalla prof. De Serio, ha mirabilmente interpretato, suonando strumenti a percussione, un programma musicale che percorreva compiutamente l’arco temporale della letteratura musicale dal XIX al XX secolo, con virtuosi arrangiamenti per percussioni e pianoforte effettuati dalla prof. De Serio. In particolare, sono state eseguite musiche di Novaro – Mameli (Fratelli d’Italia – voci: Marco Barnaba, Antonello Gaudio, Sergio Iandolo), Brahms (Wiegenlied), Verdi (Valzer in Fa magg.), Rota (Tema musicale dalla colonna sonora del film Amarcord), Modugno (Vecchio Frac – voce: Marco Barnaba, danzatore: Giancarlo Camerino), Piovani (Tema musicale dalla colonna sonora del film La vita è bella), Berlin (White Christmas), Gruber (Astro del Ciel – voce: Marco Barnaba), Pierpont (Jingle Bells), Strauss (Radetzky Marsch - direttore: Sergio Iandolo), De’ Liguori (Tu scendi dalle stelle).Il concerto, introdotto e concluso dal Generale Mattana e dal Colonnello Cassano, è stato coronato da un brindisi augurale e dalla consegna di un dono-premio finalizzato all’acquisto di strumentazione musicale, per ciascun componente della “Nuova Armonia Band”, un meritevole e prezioso atto di omaggio da parte di tutti i Finanzieri della Guardia di Finanza di Bari del Comando Regionale Puglia. Tale dono-premio evidenzia la squisita raffinatezza d’animo, e la sensibilità umana, sociale, culturale, dei menzionati Finanzieri, appartenenti all’ampia famiglia delle Fiamme Gialle, la cui professione, votata al servizio e all’aiuto dei popoli, è stata olisticamente celebrata nell’“Inno del Finanziere – Fiamme Gialle”: “Alla pugna ed al cimento, / sempre arditi alla vittoria, / mentre sfolgora di gloria / il vessillo nostro al sol, / il vessillo tricolor. / Finanzieri in alto il cor! / Viva sempre il Tricolor!”.