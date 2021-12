Leonardo, Pagano (Pd): "Diversificare per dare futuro ai lavoratori Grottaglie"

ROMA -“Liberare lo stabilimento Leonardo di Grottaglie dal giogo della monocommittenza è una priorità assoluta su cui ci aspettiamo un impegno serio da parte dei vertici aziendali. Ben 1.050 lavoratori su 1.300 saranno in cassa integrazione dal 3 gennaio a causa dello stato di crisi dell’unico committente dello stabilimento tarantino. Il lavoro e la serenità di più di mille famiglie non può dipendere dalle contingenze. Diversificare la produzione è d’obbligo per tutti quegli stabilimenti, soprattutto nel Mezzogiorno, che stanno pagando il prezzo più alto di questa incresciosa situazione. Leonardo ha tutte le carte in regola per intervenire e garantire un futuro certo a Grottaglie e a tutti i suoi lavoratori”. Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo Pd in Commissione Bilancio a Montecitorio.