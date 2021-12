L'Italia trionfa ai Global Soccer Awards 2021

NICOLA ZUCCARO - Italia trionfatrice ai Global Soccer Awards assegnati nella serata di lunedì 27 dicembre 2021 a Dubai. La Nazionale italiana laureatasi campione d'Europa lo scorso 11 luglio al Wembley di Londra, fa il pieno nelle assegnazioni per ruoli della prestigiosa rassegna a premi dell'anno solare calcistico. Nella categoria degli allenatori, è stato premiato quale miglior tecnico, il selezionatore azzurro Roberto Mancini e per i rispettivi ruoli di portiere e di allenatore, Gian Luigi Donnarumma e Leonardo Bonucci.

Tre riconoscimenti che fanno ben sperare per un ritorno a Dubai, quale sede principale del Mondiale di Qatar che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 e per il cui accesso, l'Italia dovrà superare lo scoglio dei Playoff nel marzo dello stesso anno. Un obiettivo al quale i tre azzurri premiati, guardano con fiducia e con ottimismo per la partecipazione della selezione italiana.