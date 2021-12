Nel castello di Conversano il premio 'La Notte di Sibilla'

Info: 333.982.07.44

Inizio evento: 18.30

CONVERSANO (BA) - Domenica 5 dicembre, alle 18.30, nella prestigiosa sala della Pinacoteca Civica “Paolo Finoglio” del Castello Aragonese si terrà il premio “La Notte di Sibilla”, un appuntamento dedicato all’arte, alla moda e allo spettacolo, organizzata dalla 4season eventi con il patrocinio del Comune di Conversano e il di Confindustria Bari e Bat.Il Premio, nato nel 2018, vuole celebrare una delle figure storiche più rappresentative di Conversano, Sibilla D’Altavilla, figlia di Goffredo D’Altavilla e moglie di Roberto II Duca di Normandia, donna di straordinaria bellezza, promotrice già nel 1.080 dell’emancipazione femminile, dalle incredibili doti umane e morali. Come ogni anno, anche in questa edizione, saranno attribuiti i riconoscimenti a personalità italiane che si sono distinte con il loro impegno nella valorizzazione del territorio.“Questo evento – hanno affermato Isa Poli e Gianni Scattone, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’evento - è un omaggio al nostro paese, alla sua storia, alle eccellenze della nostra terra. Saranno 6 i premiati del 2021, selezionati da una qualificata giuria in base a specifiche caratteristiche sociali, morali, culturali e artistiche. S tratta di nomi eccellenti,‘Top Secret’ fino al giorno dell’evento, che danno lustro al nostro territorio”.Di prestigio anche il riconoscimento che sarà conferito alle personalità prescelte, un pregiato manufatto realizzato da un maestro ceramista, rappresentante il Castello Aragonese di Conversano.Durante la serata, presentata dalla giornalista del Tg Norba Daniela Mazzacane, anche coordinatrice dell’evento, non mancheranno momenti dedicati allo spettacolo e all’alta moda. In passerella le creazioni di stilisti che hanno fatto la storia del made in Italy, come il fashion designer Gianni Molaro, guest star del programma Rai “Detto Fatto” che presenterà la sua ultima linea di Prêt-à-porter. Ci sarà anche Antonio Monopoli, stilista pugliese con la sua ricercata collezione di abiti da sera, nuove forme e colori per la jewels designer. Rosa Ladisa, invece, mostrerà le sue ultime creazioni e la innovativa collezione artigianale di borse di Stefania Strippoli.Castello Conti Acquaviva D'Aragona – Corso Domenico Morea – Conversano (Ba)