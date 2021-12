New York 'travolta' da Omicron

(pixabay)





Il professore di epidemiologia alla Columbia University, Wafaa El-Sadr, ha commentato il fenomeno intercorso nella Grande Mela: "Questo mi ricorda marzo 2020. Stiamo prendendo la prima ondata di Omicron in questo Paese e, come l’ultima volta a New York, saremo essenzialmente il banco di prova per ciò che farà questa variante".

- Aumentano i contagi della variante covid Omicron a New York, arrivati a quota 21.027, +56% negli ultimi 14 giorni, con un tasso di positività dell'8%. Per questo motivo il sindaco De Blasio è corso ai ripari predisponendo la distribuzione gratuita di 1 milione di mascherine e di 500mila tamponi rapidi da fare a casa. Tra i primi effetti della nuova variante Covid la cancellazione di molti spettacoli di Broadway, per i contagi che si sono avuti tra gli attori e ballerini.