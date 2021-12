PNRR, Ruggiero (M5S): “349 milioni per le scuole della Puglia”

ROMA – “Alla Puglia andranno 349 milioni di euro delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per una serie di interventi sul sistema scolastico regionale. Parliamo di fondi cruciali per ricucire il Paese e recuperare i ritardi del Mezzogiorno rispetto al Nord Italia, come si prefigge lo stesso PNRR”. Così, deputata e facilitatrice regionale per il M5S in Puglia.

“Di queste risorse – continua – 49,7 milioni saranno destinati alla costruzione di scuole innovative, sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica. 231,1 milioni circa per incrementare il numero di posti nella fascia di età 0-6 anni, di cui rispettivamente 189,9 per gli asili nido e 41,2 per le scuole dell’infanzia. 20,6 milioni per l’estensione del tempo pieno e l’incremento delle infrastrutture per le mense scolastiche. 13,2 milioni per le infrastrutture sportive nelle scuole. Quasi 35 milioni per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. I fondi del PNRR, ottenuti grazie alla tenacia del presidente Giuseppe Conte, costituiscono un’opportunità irripetibile per dare un nuovo volto al nostro Paese, intervenendo sulle problematiche che assillano da tempo il nostro sistema scolastico. D’altra parte, la scuola è fucina delle nuove generazioni e come tale va sostenuta in tutto e per tutto”, conclude.