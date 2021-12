Pnrr, Ruggiero (M5S): “Sostegno a progettazione per 229 comuni pugliesi”

ROMA – “Grazie al Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale 229 comuni pugliesi riceveranno un importante sostegno per la progettazione. Questo consentirà loro di non perdere l’opportunità dei bandi del PNRR e di non essere penalizzati rispetto a città più grandi, dotate di uffici tecnici più solidi e organizzati”. Così la deputata pugliese M5S Francesca, componente della commissione per l’attuazione del federalismo fiscale.

“Una delle istanze – continua – che gli enti locali hanno manifestato a Governo e Parlamento è stata quella di aiutarli nella presentazione dei progetti per intercettare le risorse del Recovery Fund. Per questo è stato creato un fondo ad hoc, nell’ambito del quale sono appena stati pubblicati schemi di bando tipo, ovvero contributi tecnici che potranno essere utilizzati dagli Uffici competenti degli enti beneficiari. Il fondo è rivolto agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, a cui si aggiungono Marche e Umbria, in particolare a città con una popolazione inferiore a 30 mila abitanti, Città Metropolitane e Province. L’idea alla base della misura è quella di sostenere gli enti locali del Sud, per ridurre il divario rispetto ad altre realtà territoriali più avvantaggiate nella progettazione”, conclude.