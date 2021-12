(Agenzia Vista) - Sesto San Giovanni, 20 Dicembre 2021 - “Agli italiani sono stati chiesti enormi sacrifici per evitare chiusure, decine di milioni di persone sono corse a farsi vaccinare. Io da italiano rispetto le norme che vengono date però la comunità scientifica dovrebbe mettersi d’accordo se il tampone serve o non serve. Ora qualcuno chiede il tampone anche per i vaccinati, a me interessa che il Cts parli con una voce sola. È giusta la decisione del Governo, sui bimbi scelgano i genitori".