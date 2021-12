Serie B: il Lecce vince 2-0 al Via del Mare con la Reggina

- Il Lecce vince 2-0 al “Via del Mare” con la Reggina. Nel primo tempo al 27’ i salentini passano in vantaggio con Gargiulo, conclusione da posizione favorevole su passaggio di testa in tuffo di Coda. Secondo gol consecutivo per il centrocampista dopo quello realizzato nella quindicesima giornata di andata di Serie B a Ferrara con la Spal.

Nel secondo tempo al 15’ i giallorossi pugliesi raddoppiano con Majer, tocco al volo su cross di Strefezza. Secondo successo consecutivo per il Lecce. E’ primo con 31 punti in attesa delle partite di domani Como-Pisa delle 14 e Brescia-Monza delle 16,15.