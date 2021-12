Teatro: al Bravò grande ritorno degli 'Otto&Mezzo'

BARI - Per la Rassegna "Risate alle Stelle” grande ritorno degli "Otto&Mezzo" nel loro nuovo spettacolo di cabaret “Adulti… e vaccinati!”. Il duo barese composto da Alessandro Schino e Titta Rizzo si esibirà venerdì 3 dicembre h. 21:00 sul palco del Teatro Bravò di Bari.Gli Otto&Mezzo, in coppia da 25 anni, dagli inizi come animatori nei Villaggi turistici, passando dalla radio, continuando sui quotidiani, a finire sui palchi di tutta Italia ZELIG compreso, passando ovviamente da emittenti televisive nazionali e locali, come Teleborba, RAI2, ZELIGTV, Telebari e Antenna Sud nella trasmissione Prisciò.Tel.: 371379078Biglietto 12 €.Ridotto 10 per i Cral e le associazioni convenzionate.