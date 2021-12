Tennis, Coppa Davis 2022: l'Italia si candida per ospitare uno dei gironi della fase finale

FRANCESCO LOIACONO - L’Italia vuole candidarsi a ospitare uno dei gironi delle finali di Coppa Davis di tennis del 2022. Lo ha comunicato il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi a Cagliari.

Binaghi ha dichiarato: “ Faremo una richiesta alla Federazione Internazionale Tennis per ospitare uno dei gironi della fase finale di Coppa Davis del 2022. Vorremmo organizzare le partite dei gironi a quattro squadre. Ci vuole un palazzetto da 8000 spettatori, a Cagliari non è possibile. Si cercherà una nuova sede in Italia”.