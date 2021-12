Torre a Mare, approvato progetto di completamento dell'intervento di riqualificazione in via dei Trulli

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato ieri i lavori di completamento dell’intervento di riqualificazione in via dei Trulli, a Torre a Mare, dove è in corso di esecuzione un ampio marciapiede con la contestuale sistemazione a verde e il posizionamento di sedute e arredi (lato mare) su una lunghezza di circa 350 metri lineari.Il provvedimento approvato ieri consentirà dunque l’esecuzione di analoghi interventi anche sul marciapiede opposto, adiacente l’abitato, in modo tale da garantire un’unica finitura di materiali lungo l’intero tratto di costa interessato dai lavori. Il nuovo marciapiede avrà una larghezza di 1,50 metri e sarà dotato di scivoli per le persone con disabilità e della predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione.“Questo ulteriore progetto - osserva Galasso - ci consentirà di completare l’intervento di riqualificazione e rifacimento di questo tratto di lungomare e sarà realizzato in prosecuzione degli attuali lavori senza alcuna soluzione di continuità. Stimiamo di poter chiudere il cantiere entro l’inizio della primavera in modo tale da restituire questo pezzo di lungomare ai cittadini con i primi sprazzi della bella stagione”.L’importo dei lavori, realizzati nell’ambito di un accordo quadro vigente sulla manutenzione straordinaria stradale, ammonta a 105mila euro.